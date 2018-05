© Petz Flammang

De Luc Hoffmann bei Masterchef Germany



Dono koum Mastercook, Küchenschlacht an Topfgeldjäger. Den 2. Mee 2015 huet hien déi Süd-West-Däitsch Grillmeeschterschaft gewonnen an elo ass hie Kandidat bei Masterchef Germany op Sky.

Iwwer 1.000 Leit hate sech fir d'Sendung Masterchef Germany gemellt. Den 12. Mee war de Casting an do hat de Luc Hoffmann d'Chance, kënnen dobäi ze sinn. D'Thema war "Maach eng Omelett a 15 Minutten, dresséier den Teller a botz deng Aarbechtsplack". De Lëtzebuerger konnt mat sengem Teller iwwerzeegen an ass elo an der Sendung mat dobäi.Am Juni ginn déi verschidden Episode während 3 Wochen opgezeechent."Masterchef" ass eng vun de gréisste Kachsendunge vun der Welt, well et se an iwwer 60 Länner gëtt.