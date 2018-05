Keng Aarbecht, keen Akommes, am Sträit ëm d'Suergerecht vum Kand: Esou gesäit d'Liewe vum jonken Amerikaner aus. Seng Eltere ware vun deem Liewensstil awer net begeeschtert, grad, well de Bouf bei hinne an op hir Käschte lieft. An direkt 5 Bréiwer hu si hien opgefuerdert, fir eng Aarbecht an eng Wunneng ze sichen. Si hunn him souguer Suen ugebueden, fir hien z'ënnerstëtzen.Ma de Michael Rotondo huet dat net agesinn. Schliisslech géif hie jo schonn 10 Joer do wunnen, ouni Loyer ze bezuelen. An aktuell wier hie mat senger Ex-Frëndin um Geriicht, wou si ëm hiert d'Kand streiden. A soulaang hie keen Akommes huet, brauch hien d'Käschte vum Geriicht a vum Affekot net z'iwwerhuelen. Dowéinst wëll hien och keng nei Aarbecht an net doheem erausplënneren.Dat wëlle seng Elteren awer net weider akzeptéieren an hunn hirersäits hire Bouf verklot. A si krute Recht. Just huet d'Geriicht dem Michael keng Frist gesat, fir d'Haus vun der Famill Rotondo ze verloossen. De Journalisten huet den 30 Joer ale Mann erkläert, datt hien, dee sech selwer vertrueden huet, géif an Appel goen. Dono ass hien nees zeréck an d'Haus vu sengen Eltere gefuer, wou hie wunnt, wat och de Grond ass, wisou seng Elteren hie verklot hunn.