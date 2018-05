Luxaviation ass ee vun de weltwäit gréissten Operateuren an der Privatfligerei. Neierdéngs gëtt et elo och ee Luxaviation-Resort um Findel.

Airfield-Hotel um Findel (23.05.2018) Neierdéngs gëtt et e Luxaviation-Resort an zwar hei zu Lëtzebuerg, méi genee um Findel, do wou zënter 1948 den Airfield-Hotel-Restaurant war.

E Projet, deen am Partenariat mam Proprietair vum Haus, dem Selim Schiltz, entstan ass, well Luxaviation hei zu Lëtzebuerg regelméisseg Formatioune fir eng 300 Piloten ofhale wëll, déi eng 1.000 Nuechte mussen ënnerbruecht ginn.Fir dësen éischte Resort stinn de Besatzungen zu Lëtzebuerg eng 5 voll equipéiert a geraimeg Zëmmer an eng Suite zur Verfügung, wou si net nëmme fir Formatioune kënne logéiert ginn, mä och déi optimal Konditioune fannen, fir sech no engem Vol ze entspanen a sech a Rou op déi nächst Missioun ze preparéieren. An esou natierlech och de Clienten den Dag drop erëm en excellente Service ze bidden.Si kënnen awer net nëmme vu ganz modernen Zëmmer profitéieren, mä och nach den nei renovéierten Airfield-Restaurant benotzen, wou a flottem Industrielook eng innovativ gastronomesch Kiche mat lëtzebuergesche Produite gebuede gëtt.3 Joer laang huet de Selim Schiltz zesumme mat sengem Papp a senger Fra un der Renovatioun vun dëser historesch interessanter Location geschafft, déi zënter bal engem Joerzéngt schonn net méi bewunnt wor.Elo gouf deemno am Airfield deen 1. Luxaviation-Crew-Resort lancéiert. De Restaurant grad ewéi zwee weider Zëmmer kënnen awer natierlech vu jidderengem genotzt ginn.