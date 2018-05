E Freideg den Owend sinn de Sänger Thierry Mersch, de Karateka Jordan Neves an den App-Entwéckler Felix Hemmerling d'Invitéen am Live! op der Tëlee.

Den Thierry Mersch huet viru kuerzem den Album "Don’t dream it, do it" erausbruecht. Et wier säi bis elo perséinlechste Wierk. Donieft schwätze mir mam Museker a Schoulmeeschter och iwwert seng nei Leidenschaft: Extremsport.



Och den Jordan Neves schafft haart, fir säin Dram ze verwierklechen. De jonke Karateka, deen zu de groussen Nowuesshoffnungen a sengem Sport gezielt gëtt, wëllt sech fir d’Olympesch Spiller qualifizéieren.



De Felix Hemmerling huet Univize lancéiert, eng Startup déi jonke Leit hëllefe wëllt, déi fir si perfekten Unisstad ze fannen.