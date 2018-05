E Samschdeg den Owend fänkt déi 6. Editioun vum "Gala des Etoiles" am Groussen Theater un, en Highlight fir all Ballet-Frënn.

Ënnert dem Motto "A Breeze of Russian Seasons" trieden zwee Deeg laang Star-Dänzer aus der Welt vum Ballet op. Nieft den akademesche Klassiker sinn dëst Joer och Experimenter dobäi, déi dem Gala eng nei Ausriichtung ginn.





Zanter 6 Joer scho bréngen d’Organisateure vum Gala des Étoiles d’Crème de la Crème aus der Ballet-Zeen op Lëtzebuerg. An och bei dëser Editioun sinn erëm renomméiert Compagnië vertrueden, wéi zum Beispill de "Royal Ballet London" oder och de "Wiener Staatsballett". Et wier virun allem déi familiär Atmosphär, déi mécht, dass d’Dänzer all Joers wéilten erëmkommen, seet de Georges Rischette (DanceXperience asbl), Organisateur vum Gala.

Nei bei dëser Editioun ass, dass net just klassesche Ballet dobäi ass, mee och Hip Hop! D’Kendra Horsburgh, eng Lëtzebuerger Dänzerin an de Francesco Costa vum "Wiener Staatsballett" brénge frësche Wand an d’Spill, andeems si Ballet an Hip Hop verbannen. Fir d’Kendra wier et erfrëschend mam Francesco ze danzen an dee klasseschen Danz opzebriechen. D’Lëtzebuerger Choreographin, déi och international ganz aktiv ass, géing ëmmer ëm gär zréck op Lëtzebuerg kommen, fir hei hir Erfarung ze deelen.

Nieft den erfollegräichen Profidänzer, déi een op der Bühn wäert gesinn, denkt ee beim Gala des Etoiles awer och un déi jonk Talenter. Wien nämlech wësse wëll, wéi et ass, mat engem aneren Danzproff ze schaffen, kann hei bei Workshoppe matmaachen.

E sonndeg den Owend um 17 Auer leeft déi lescht Virstellung vum Gala des Etoiles. Wien also Loscht huet, déi grouss Nimm aus dem Ballet live op der Bühn ze gesinn, sollt sech dësen Event net entgoe loossen.