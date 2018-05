© instagram.com/realbrigittenielsen

D'Actrice huet iwwer sozial Medien annoncéiert, dass sech hir Famill nach emol vergréissert. No 4 Bouwe vun 3 Männer, erwaart d'Brigitte Nielsen mat 54 Joer Kand Nummer 5. Ganz entspaant mat XXL-Bauch poséiert d'Blondinn op der Foto.Dass d'Dschungel-Kinnigin nach emol wéilt Mamm ginn, ass kee Geheimnis. Schonn am Fréijoer 2017 huet si der Press verroden, dass si sech zesumme mat hirem Mann Mattia Dessi Nowuess wënscht. 2006 ass d'Koppel zesummekomm, déi ech nach am selwechte Joer bestuet huet.D'Reaktiounen op d'Foto ginn awer auserneen, sou munchereen hält et souguer fir e Witz. Nieft de sëlleche Gléckwënsch koum och d'Fro, ob d'Actrice eventuell fir e Film als schwanger Fra virun der Kamera steet. Wann een d'Foto sou kuckt, kéint dës Fro an net all ze laanger Zäit beäntwert ginn...