De Mann war zu Fouss ënnerwee, wéi hien zwee Poliziste begéint ass. Dorops huet hie frëndlech gegréist an ee vun de Polizisten huet nogefrot, ob ee sech géif kennen. "Jo", sot de gesichten Drogenofhängegen, "viru sechs Joer hutt Dir mech verhaft". Dat war Grond genuch fir d'Beamten, de Mann ze kontrolléieren. Dobäi koum eraus, datt hie zu Traunstein a Bayern zu enger Geldstrof veruerteelt gouf, déi awer nach net bezuelt war. Well de Mann awer déi gefuerdert Suen net bei sech hat an och kee feste Wunnsëtz konnt uginn, koum hien op d'Münster an de Prisong.