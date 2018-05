Liiblingsdéieren, Liiblingsfotoen (mat engem Intrus) ... schéckt eis se! © RTL-Grafik

Bei RTL huet ee seele méi verzweiwelt Leit um Telefon wéi déi, déi wéinst der Déiererubrik uruffen - well hire Mupp sech duerch d'Bascht gemaach huet, well hir Muuss ugedréckt ass oder well sech de Villchen aus dem Stëbs gemaach huet. Oder well hinnen en Déier zougelaf ass - da weess een nämlech, datt wuel iergendwou een immens traureg ass, well e sech Suerge mécht, well en ee vermësst, well en no engem verlaangert ... Et ass nu mol esou sou, vill Hausdéiere gehéieren net nëmmen zum Stot, si gehéieren zur Famill!

Schlecht Nouvellen? Leider ...

Viru Kuerzem huet eis eng Userin geschriwwen, an de Medie wieren hir ëmmer ze vill schlecht Neiegkeeten, ob een dat w.e.g. ännere kéint. Wat si eis soe wollt: Iwwer all déi Saachen, déi richteg a gutt funktionéieren, héiert ee vill manner dacks, wéi iwwer déi, déi schif lafen. Tjo, wat soll een do - als Journalist - vill ronderëm de Bräi réieren: "Negativismus" ass dem Journalismus, wann een esou wëll, immanent. Et schreift een net iwwer dee Fliger, deen ouni Problemer vun A op B geflunn ass, et schreift een iwwer deen, deen en Tëschefall hat oder souguer erofgefall ass ... Et schreift een iwwer Vulkanen, déi ausbriechen, net iwwer déi, déi gemittlech schlofen, iwwer Länner, an deene Krich ass, iwwer Ëmweltverschmotzungen ... an eben iwwer Déieren, déi verluer gaange sinn.

Gutt Nouvellen! Zum Gléck ...

Natierlech kënne mir - souguer bei RTL - dat net einfach esou vun haut op muer änneren, à l'impossible nul n'est tenu, ma mir hunn der Userin geschriwwen, mer géifen eis hiert Uleies awer zu Häerz huelen - abee, haut liwwere mer, op d'mannst e bëssi, well haut gëtt et eng Méiglechkeet, sengem Schnuckiputzi, Fuzzi oder Wutzi, senger Missi, Sissi oder Zatzi, sengem Bugga, Biddi oder Bëlles, also sengem Liiblingsdéier 5 minutes of fame ze schenken, ganz ouni datt eppes geschitt ass. An der Hoffnung, datt et - fir eng Kéier - elauter gutt Nouvellë sinn!Also luet hei Är Foto vun Ärem Schatzi erop, mir setze se an eng Galerie an duerno kann dann och nach ofgestëmmt ginn, wéi en Déier respektiv Foto déi meeschten Häerzer eruewert huet.Wa bis eng bestëmmten Zuel Fotoen do sinn, schalte mer d'Funktioun vum "liken" fräi :-)