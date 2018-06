A wéi enger Stad ass et am Deiersten, fir ze liewen? Wou verdéngen d'Schoulmeeschter am Beschten, wou d'Buschaufferen? Mir hunn eis d'Statistiken ugekuckt.

Deierste Stied vun der Welt

Mir wëssen all, datt et an a ronderëm d'Stad Lëtzebuerg deier ass, fir ze liewen. Ma an der Statistik vun UBS* packt et Lëtzebuerg emol net an d'Top 10 a steet op der Plaz 15, mat ronn 3.270 US-Dollar** de Mount:10. Helsinki (3.370,70)9. Chicago (3.405,70)8. London (3.411,60)7. Mailand (3.505,10)6. Tokio (3.654,50)5. New York (3.673,00)4. Kopenhagen (3,897,00)3. Oslo (3.958,10)2. Genf (4.165,00)1. Zürich (4.260,60)Kuckt een dann awer nëmmen d'Präisser vum, da verännert sech dës Top 10. Hei goufen 3 Type vun Appartementer, all nei gebaut, mat an d'Moyenne geholl. Dobäi kommen och d'Taxe fir Waasser an Elektresch, eng Garage gouf net mat agerechent.10. Genf (2.340,00)9. Chicago (2.404,10)8. Doha (2.465,00)7. Lëtzebuerg (2.479,80)6. Los Angeles (2.480,40)5. London (2.547,80)4. Dubai (2.653,60)3. Paräis (2.853,50)2. New York (3.833,70)1. Hong Kong (3.956,90)Beimass d'Bild op den éischte Bléck e bësse komesch. Hei läit Lëtzebuerg op Plaz 1, obwuel bei eis den ëffentlechen Transport op den Dag gekuckt net deier ass. Hei gouf awer net op den Dag gekuckt, mä bei Bus, Tram oder U-Bahn gëtt de Präis fir eng Streck vun 10 Kilometer respektiv 10 Statioune gekuckt. Beim Taxi ass et de Präis fir 5 Kilometer an der Stad, dee gekuckt gëtt. Beim Zuch gëllt e Billjee fir d'2. Klass, dat fir eng Streck vun 200 Kilometer.10. Auckland (77.20)9. London (82,20)8. Zurich (82,80)7. München (84,80)6. Frankfurt (87,20)5. Montreal (90,50)4. Lima (90,80)3. Oslo (91)2. Genf (95,5)1. Lëtzebuerg (108,8)

Verdéngscht

Kucke mer eng Kéier global op de Verdéngscht vun de Leit, déi an enger vun de Stied, déi UBS* verglach huet, schaffen. Op de Stonneloun koum d'Statistik, andeem si d'Joresgehalt vu 15 Beruffer geholl hunn, an déi duerch d'Aarbechtsstonne gedeelt hunn.10. Chicago9. Wien8. Miami7. New York6. Oslo5. Kopenhagen4. Los Angeles3. Lëtzebuerg2. Zürich1. GenfGi mer méi an den Detail: E Lëtzebuerger, ouni oder just mat gerénger Ausbildung, verdéngt am Joer ronn 35.113 US-Dollar. Domadder läit d'Haaptstad vum Grand-Duché op Plaz 12.5. Sydney (43.989,30)4. Stockholm (44.079,60)3. Kopenhagen (47.539,10)2. Zürich (54.494,90)1. Genf (69.565,30)Souguer just op Plaz 13 sti Leit, déi an der Vente schaffen, mat e puer Joer Erfahrung. An der Stad Lëtzebuerg verdénge si am Duerchschnëtt 34.612 US-Dollar d'Joer.5. Stockholm (40.985,40)4. Oslo (42.217,60)3. Los Angeles (45.767,90)2. Zürich (54.032,60)1. Genf (55.886,80)Vergläicht een dee Salaire mat engem, mat 10 Joer Beruffserfarung, steet Lëtzebuerg op eemol op der éischter Plaz.5. Kopenhagen (50.073,20)4. Oslo (50.106,00)3. Genf (77.704,50)2. Zürich (86.238,10)1. Lëtzebuerg (99.241,20)Eng héich Paie kritt och ean enger staatlecher Schoul, deen zanter 10 Joer am Beruff ass.5. Frankfurt (68.784,30)4. New York (72.833,3)3. Zürich (97.702,80)2. Genf (104.359,20)1. Lëtzebuerg (109.275,70)Ganz gutt Verdénge maachen och d', 10 Joer Erfarung a Praxis an engem Spidol, am Land, och wa Lëtzebuerg hei net op der éischter Plaz steet.5. Los Angeles (193.758,00)4. Chicago (194.978,00)3. Lëtzebuerg (207.663.60)2. New York (212.918,50)1. Wien (225.862,50)

Congésdeeg an Aarbechtsstonne

Wat d'betrëfft, steet Lëtzebuerg an der Top 10 vun de 77 Stied, déi an der Statistik matenee verglach ginn.8. Lima, Rio de Janeiro, Dubai, Paräis, Lëtzebuerg (30)7. Amsterdam (31,2)4. Manama, Doha, Barcelona (32)3. St. Petersburg (32,3)2. Moskau (33,3)1. Riyadh (37)A punktopro Joer steet d'Stad Lëtzebuerg op der 61. Plaz, dat mat 1.809,30 Stonnen am Joer.5. Bogota (2.357,80)4. New Delhi (2.511,40)3. Mexico City (2.622,10)2. Hanoi (2.691,40)1. Mumbai (3.315,70)

Wou feiert et sech am beschten a gënschteg?

D'Lëscht baséiert sech op 4 verschidde Präis-Facteuren: de Präis vun engem Taxi, vun engem Big Mac, fir d'Entrée an e Club a fir zwee Gedrénks.5. Paräis (60,84)4. Tokio (58,04)3. Prag (46,29)2. Rio de Janeiro (44,07)1. Moskau (26,56)* An eisem Artikel beruffe mir eis op d'Statistik vun der Schwäizer Bank UBS, déi dës Detailléiert op hirem Site ubs.com publizéiert hunn.** All d'Präisser sinn an US-Dollar*** Mir hunn hei de männlechen Uewerbegrëff geholl, andeem Fraen a Männer eragerechent sinn.