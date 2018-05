Datt de Concours a China war, ënnersträicht datt d'Räich aus der Mëtt ëmmer méi eng bedeitend Roll um Wäimaart spillt. China huet antëscht déi zweetmeescht Wéngerten op der Welt, hanner Spuenien a viru Frankräich.Um Concours hunn iwwer 330 Journalisten, Sommelieren, Önologen an Händler iwwer 9.200 Wäiner a Schampessen aus 48 verschiddene Länner geschmaacht. Aus dem Grand-Duché waren 20 Wäiner a Cremanten derbäi.An e puer goufen ausgezeechent:- Sëlwer fir Auxerrois Bech-Kleinmacher Naumberg GPC vun den Domaines Vinsmoselle- Sëlwer fir de Crémant Brut vun de Caves Berna vun Ohn- Gold fir de Crémant Millésime 2014 vun de Caves St. Remy – Desom, Réimech- Grousst Gold fir de Crémant Desom Brut Elegance Caves St. Remy – Desom, Réimech.Deen nächste Concours Mondial de Bruxelles ass zu Aigle an der Schwäiz.

Communiquéen op Däitsch a Franséisch

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Dass China eine immer wichtigere Rolle in der Weinbranche spielt, beweist unter anderem, dass im Rahmen des 25. Jubiläum einer der renommiertesten Weinwettbewerbe, nämlich der « Concours Mondial de Bruxelles » sich Peking als Austragungsort ausgesucht hat. China ist heute nach den Statistiken der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) das zweitgrößte Land der Welt in Bezug auf die Rebfläche mit 847.000 Hektar, hinter Spanien und vor Frankreich. Im Weinkonsum rangiert es hinter den USA, Frankreich, Italien und Deutschland an fünfter Stelle und weltweit an vierter Stelle für Importe.



Im Reich der Mitte verkosteten mehr als 330 Journalisten, Sommeliers, Önologen und Händler rund 9.200 Weine und Schaumweine aus 48 verschiedenen Ländern. Unter ihnen waren auch 20 Weine und Crémants aus Luxemburg zu finden. Große Zufriedenheit gab es bei Domaines Vinsmoselle, Caves Berna und Caves St. Remy – Desom, deren Weine und Crémants mit Silber, Gold und Großes Gold ausgezeichnet wurden.



Die Silbermedaillen wurden an den Auxerrois Bech-Kleinmacher Naumberg GPC von Domaines Vinsmoselle und an den Crémant Brut von den Caves Berna aus Ahn verliehen. Besonders überzeugt haben den Crémant Millésime 2014 (Gold) und den Crémant Desom Brut Elegance (Großes Gold) von den Caves St. Remy – Desom, Remich.



Die nächste Ausgabe vom „Concours Mondial de Bruxelles" wird in Aigle, Schweiz stattfinden.



Concours mondial de Bruxelles 2018 (30.05.2018)



Que la Chine joue un rôle de plus en plus important dans le secteur viticole, prouve entre autres que, dans le cadre du 25e anniversaire de l'une des compétitions de vins les plus prestigieux, à savoir le «Concours mondial de Bruxelles» a choisi Pékin comme lieu. La Chine est aujourd'hui selon les statistiques de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), le deuxième plus grand pays du monde en ce qui concerne des vignes avec 847.000 hectares, derrière l'Espagne et devant la France. En termes de consommation de vin, elle se classe cinquième derrière les États-Unis, la France, l'Italie et l'Allemagne, et quatrième en termes d'importations dans le monde.

À Pékin, plus de 330 journalistes, sommeliers, œnologues et négociants ont dégusté 9.200 vins et vins mousseux de 48 pays différents. Parmi eux se trouvaient également 20 échantillons de vins et de crémants du Luxembourg. Lors de l'annonce des résultats une grande satisfaction a été ressentie aux Domaines Vinsmoselle, aux Caves Berna et aux Caves Saint-Remy – Desom dont les vins et crémants ont été primés d'argent, d'or et de grand or.

Les médailles d'argent ont été attribuées à l'Auxerrois Bech-Kleinmacher Naumberg GPC des Domaines Vinsmoselle et au Crémant Brut des Caves Berna, Ahn. Particulièrement impressionné ont les crémants des Caves Saint-Remy – Desom, dont le Crémant Millésime 2014 a remporté une médaille d'or et le Crémant Desom Brut Elegance a même été décerné avec une médaille grand or.

La prochaine édition du Concours mondial de Bruxelles aura lieu à Aigle, en Suisse.