De fréieren Hollywood-Produzent Harvey Weinstein gouf e Mëttwoch vun enger Grand Jury zu New York wéinst sexuellem Mëssbrauch ugeklot.

New York

De Gremium geheit him Vergewaltegung a forcéierten Oralsex vir.



Wéi et vum zoustännege Procureur heescht, wier ee mat dëser Decisioun dem Zil méi no komm, fir den Ugeklote wéinst sengen Doten zur Rechenschaft ze zéien.