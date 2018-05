© Screenshot vun Instagram

D'Herzogin Kate ass bekannt fir hire gudde Goût an hire Stil. Amplaz awer just nëmmen Designersaachen unzedoen, decidéiert sech d'Fra vum Prënz William dacks fir all Mënsch abordabel Marken. Sou och leschte Weekend während engem Familljenausfluch mat de Kanner dem Prënz George an der Prinzessin Charlotte um Reitturnéier "Houghton Horse Trials" zu Norfolk. Do huet de summerleche Rack vun der spuenescher Chaîne Zara fir Begeeschterung gesuergt.Fotoe vum privaten Ausfluch weisen d'Kate an engem hellbloe Summer-Rack mat däischterbloe Blummen-Applikatiounen an engem Rimm op der Taille, deen ee bei Zara fir knapp 50 Euro kritt.