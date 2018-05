© Twitter

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Et goung hei net ëm Publicity oder Selfies, d'Kim Kardashian war aus engem seriéise Grond beim US-President. Si huet sech fir d'Begnodegung vun enger Prisonnéier an eng Prisongsreform agesat. Konkret goung et ëm d'Alice Marie Johnson, déi zanter 1996 wéinst engem Drogendelikt am Prisong sëtzt. Si soll eng Vermëttlerin um Telefon bei Drogenhandel gewiescht sinn, d'Uerteel war liewenslängleche Prisong.D'Kim Kardashian setzt sech scho méi laang fir déi 63 Joer al Fra an. Schonn zu der Amtszäit vum Obama sollt d'Fra aus dem Prisong nees fräi kommen, aus Fristgrënn goung dat awer schif.Dëse Besuch war scho Méint am Viraus geplangt. D'Kim soll am Virfeld dem Trump seng Duechter Ivanka kontaktéiert hunn. Hire Mann Jared Kushner gouf jo mat der Reform am Strofvollzug beoptragt. Op Twitter huet den Donald Trump geschriwwen, et wier e flott Treffe gewiescht. Vun offizieller Säit heescht et, der Alice Marie Johnson hire Fall géing nei iwwerpréift ginn.