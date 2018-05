Life&Style: Am meeschte gelies

© Facebook Frank Hansen

Heiansdo kann e klenge Schreiffeeler grouss Auswierkungen hunn: Amplaz vu Mäertert op ESCH/ALZETTE, goung et en Donneschdeg de Mëtteg op Esch/KZETTE.

Mol hoffen, dass et sech dobäi wierklech just ëm e Schreiffeeler gedréit huet an net e Fall vu schwaarzem Humor ass.