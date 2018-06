E Freideg den Owend waren den Ultra-Cyclist Ralph "Dizzy" Diseviscour an de Pianist David Ianni d'Invitéen am Live! op der Tëlee.

Live! Planet People (01.06.2018) Den Talkmagazin um Freidegowend, e flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit.

Den Ultra-Cyclist Ralph “Dizzy” Diseviscour stellt sech op en Neits der schwieregster Vëloscourse vun der Welt. No senger 4. Plaz virun zwee Joer wëll hie bei dëser Editioun vum "Race Across America" op d’mannst op de Podium fueren. D’Reegele bei dëser Course si kloer: et geet knapp 5.000 Kilometer queesch duerch Amerika, vun der West- op d’Ostküst. D’Zäit leeft permanent weider, d’Coureure musse sech hir Pause selwer andeelen a gewonnen huet deen, deen als Éischten iwwert d’Arrivée fiert.

De Pianist David Ianni war déi lescht Woch queesch duerch Däitschland ënnerwee. Spéitstens zënter dem Doud vu senger Musekerkollegin Lisa Berg engagéiert hie sech fir den Don de Moelle. Zesumme mat der däitscher Organisatioun DKMS ass hie während enger Woch duerch Däitschland gereest, fir d’Leit ze sensibiliséieren: "Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein." Donieft schwätze mir och nach iwwert den 8. Episod vu senger Videoclip-Serie "My Urban Piano". De Clip "Butterflies" gouf zu Gréiwemaacher am Päiperleksgaart an zu Wien gefilmt.