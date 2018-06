Op der Juegd nom perfekte Blëtz! (05.06.2018) D'Begeeschterung fir Blëtz an Donner, déi huet 2 Kärelen, déi mer Iech hei virstellen, scho ganz fréi gepaakt!

Wann déi meescht vun eis sech also ënner Dach an a Sécherheet bréngen, soubal e Wieder opzitt, da fueren si eraus op d'Feld, op der Sich nom Blëtz an no Adrenalin! An der perfekter Foto. Déi 2 Fransousen sinn nämlech professionell Blëtz-Jeeër an hunn eis verroden, wat si un deem dach speziellen Hobby esou faszinéiert.