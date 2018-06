Virun 2 Joer goufen et hei zu Lëtzebuerg scho ganz uerg Donnerwiederen an domat och uerg Iwwerschwemmungen, deemools am Ärenzdall.

Déi lescht Woch dunn hat et bekanntlech d'Ëmgéigend vum Mëllerdall getraff. 2 sou staark Wiederen eleng an 2 Joer! Dat geheit natierlech eng ganz Rëtsch Froen op.



Wéi eng Roll spillt de Klimawandel? Ass et an den leschte Jore wierklech ëmmer méi schlëmm ginn a kënnt et an der Zukunft villäicht nach méi dacks zu sou meteorologeschen Extremer? Mir hunn eis des Phänomener vun engem Geo-Physiker a Meteorolog erkläre gelooss.