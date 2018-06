Wéi ass et als Zwilling grouss ze ginn, wéi ënnerschiddlech kënnen Zwillingsbezéiungen ausgesinn a wat huet et mam Mythos Zwillingstelepathie op sech?

Zwillingen – se kënnen esou ähnlech ewéi verschidde sinn (06.06.2018) Wéi ass et als Zwilling grouss ze ginn, wéi ënnerschiddlech kënnen Zwillingsbezéiungen ausgesinn a wat huet et mam Mythos Zwillingstelepathie op sech?

Ronn 4% vun alle Puppelcher, déi zu Lëtzebuerg gebuer ginn, kommen als Zwilling op d’Welt. Déi Zuel ass an de leschte Jore geklommen, zum engen, well den Alter vun de Mammen an d’Luucht geet, wat d’Wahrscheinlechkeet vun enger multipler Gebuert erhéicht, zum aneren hu sech d’Zuelen duerch d’PMA (Procréation médicalement assistée) erhéicht. Wann eng Fra nämlech méi ewéi 37 Joer huet, ginn zwou Eezellen agesat, fir d’Wahrscheinlechkeet vun enger Schwangerschaft ze erhéijen. Zwillingen, déi hei am Land duerch PMA entstinn, maache 17% vun allen Zwillingsgebuerten aus.

Am Reportage portraitéiere mir verschidden Zwillingskoppelen: De Lex an de Laurent Reichling, déi mat 26 decidéiert hunn, sech zesummen eng Wunneng ze kafen, de Fritz an den David Ongaro, déi zanter 6 Joer mat hire Famillen an enger "maison jumelée" wunnen an d’Josiane an den Denis Heinz, déi mat Mëtt 40 Eltere vun Zwillinge gi sinn. Um éischte Lëtzebuerger Zwillingstreffe kucke mer, wéi verschidden d’Bezéiungen tëscht Zwillinge kënne sinn an testen de Mythos vun der Zwillingstelepathie.