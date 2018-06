De Gyzmo passt op den Tiger op, deen eng Mëttesrascht hält.

D'Athena gesäit net méi vill... Wéinst dem Lucky

D'Luna muss sech verteidegen, an ass schockéiert.

De Leo, héich intellektuell.

De Grimmel vu Maacher huet sech schick ugedoen.

De Lennox huet sech verstoppt... awer net gutt genuch.

D'Bömmelchen ass am Blummebeet ënnerwee

De Barney ass ganz konzentréiert

D'Ketty spillt gär mat Blummen

De Scampi am Schnéi

10. D'Kaz schléift, den Hond passt op, dir gitt hinnen 3.902 Stëmme.9. 4.125 Stëmme ginn et fir zwee Muppen, déi ganz vill frou matenee sinn.8. Eng gräift un, eng ass schockéiert. 2 Kaze zesumme kréien 4.8737. Dee kuckt, wéi meng Joffer an der Schoul. Dofir krut dëse Mupp 5.890 Stëmmen.6. Wäisse Mupp mat Schal? Dat gouf mat 6.354 Stëmme belount.5. Verstoppt, fonnt, ofgestëmmt. Dëse klenge Schuft krut 7.896 Punkten.4. Den eenzegen Hieschen an eisem Ranking kënnt op d'Plaz 4, mat 8.274 Stëmmen.3. Méi wéi verduebelt hu sech d'Stëmmen da fir eis drëtt Plaz, 16.714 Stëmmen.2. Eng séiss Schnuff an dann eng Blumm an der Schnëss, dofir gouf et 19.684 Stëmmen.1. Eise klore Gewënner spillt gären am Schnéi, dat war den RTL User 22.730 Stëmme wäert.