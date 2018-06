Vill Kanner, Jongen a Meedercher, wollten et ëmmer ginn: Baggerfuerer. Fir de Journalist Max Hesse ass dësen Dram fir een Dag an Erfëllung gaangen.

"En Dag am Liewe vun... engem Baggerchauffer" (07.06.2018) Fir eise Journalist Max Hesse ass e Kandheetsdram an Erfëllung gaangen. Hien huet dierften op engem grousse Bagger fueren.

Deel 3: "En Dag am Liewe vun... enger Radio-Animatrice"

Deel 2: "En Dag am Liewe vun... engem Chefkach"

Deel 1: "En Dag am Liewe vun... enger Educatrice"



E Beruff, vun deem sécherlech vill kleng Jongen dreemen, a bestëmmt och dat eent oder anert Meedchen, ass dee vum Baggerfuerer! Fir de Max Hesse ass dëse Kandheetsdram op d'mannst fir een Dag an Erfëllung gaangen: Hien huet dierfen mat engem richteg grousse Bagger fueren! An eppes sief elo scho gesot, dat gesäit méi einfach aus, wéi et ass., d'Anouck Siebenaler aus der Ekipp vum Magazin huet sech ee Moien als Moderatrice um Radio probéiert an dat natierlech op der Fréischicht am "RTL-Wecker", zesumme mam Dan Spogen a Michelle Reiter.konnt Deborah Ceccacci op der Wämperhaart beim Pit Wanderscheid erliewen.Den Ufank vun eiser Serie huet d'Anouck Siebenaler gemaach, wat een Dag laang an engerhuet.