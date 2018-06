© Screenshot

No der Hochzäit fänkt fir verschidde Gäscht eréischt de richtege Spaass un. Heemlech schläiche se sech an d'Wunneng vun de Brautleit a stëbsen do déi eng oder aner. Dat krut eng Koppel a Bayern elo och ze spieren.Hiert doheem ass zwar vu banne verschount bliwwen, ma hire Gaart an och Deeler vun der Fassad vum Haus dierft d'Koppel net méi erëm erkannt hunn.E Grupp vu Leit hat mat enger Remorque 1.258 Béierkëschten aus enger Brauerei besuergt. Déi 30.129 Fläschen hu se dunn am Gaart vun der Brautkoppel verdeelt an déi eidel Këschte goufe ronderëm d'Haus placéiert an d'Dieren an d'Fënstere fir an d'Haus era goufe verbarrikadéiert.Eppes Guddes hat de Streech vun den Hochzäitsgäscht. 4.000 Euro Vidange kruten d'Brautleit fir déi vill Béierfläschen.Ee bëssen anert Hochzäitsgeschenk, wat an engem Video festgehale gouf.