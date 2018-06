E Freideg den Owend sinn d'Sängerin Christine Heitz, de BMX-Star Viki Gómez an de Futtball-Freestyler Sven Fielitz d'Invitéen am Live! op der Tëlee.

D’Christine Heitz, eng vun de Lëtzebuerger Kandidate bei "The Voice of Germany", presentéiert hir éischten eege Single. Ënnert dem Kënschtlernumm "Krick" huet si dës Woch d’Lidd "Fake Cake" erausbruecht.

De Spuenier Viki Gómez, deen hei am Land wunnt an trainéiert, ass de Star am BMX-Flatland. Fir d’lescht war hien 2016 Weltmeeschter an där Disziplin. Fir dëse Samschdeg invitéiert hien zesumme mat anere weltbekannte BMX- a Skate-Spezialisten op den "3en1"-Event am Skatepark.

De Sven Fielitz jongléiert net um BMX, mä mat engem Futtball. Hie reest uechter déi ganz Welt fir op grousse Soccer-Freestyle-Concourse matzemaachen. De Weekend vum 17. Juni organiséiert hien (zesumme mat ALSS) "Epic Skills", den éischte Futtball-Freestyle-Event hei am Land.