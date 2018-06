© AFP (Archiv)

An der Suitte vum MeToo-Skandal, huet e Samschdeg den Owend de Chef vum Disney-Animatiouns-Studio Pixar demissionéiert. Den John Lasseter krut sexuell Belästegung virgehäit.Hien huet sech entschëllegt fir sämtlecht Ëmäerbelen oder Commentairen, déi méiglecherweis falsch ukomm wieren. Et wier awer net seng Intentioun gewiescht, fir domadder een ze blesséieren.Bis Enn dës Joers wäert de Lasseter elo eng Beroder-Funktioun bei Disney iwwerhuelen an dann an d‘Pensioun goen.