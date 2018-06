Virun hinnen huet d'Méimaschinn gezéckt: wëll Margréidercher zu Dummeldeng, direkt nieft der Iechternacher Strooss.

Iwwersinn - oder express stoe gelooss als blummege Bonjour, als natierlech Schéinheet, als Ausdrock vun Dankbarkeet ... well Mammendag ass? © Luc Marteling « ZréckWeider »

Wéi ech e Samschdeg de Moien zu Dummeldeng iwwert d'N11 gefuer sinn, hat ech een Ament geduecht, do wier e bësse schappeg laanscht d'Strooss geméit ginn - zwar waren d'Pottoe mat de Kazenaen nees schéi fräi an och soss huet et zimlech propper ausgesinn, ma bei geneeëm Kucken huet een op e sëlleche Plazen nach héich Pitsch gesinn. An zwar net just bei Luuchtepottoen oder Kazenaen, och einfach esou, matten an der schmueler "Gewan":Déi eng hate wäiss Blummen, déi aner giel Blimmercher, anerer hunn einfach just gutt ausgesinn."Dat kann awer keen Zoufall sinn", ass et mer dunn an de Sënn komm, "hei huet sech een Aarbechter oder esouguer eng ganz Aarbechterekipp als Naturfrënd an als Ästhet geoutet."Oder si hunn einfach un den haitege Sonndeg geduecht, well haut ass jo Mammendag. A mat hirem Gest, engem florale Clin d'oeil, gréisse si elo diskret an op natierlech Aart a Weis all Mammen, déi do laanschtfueren oder laanschtkutschéiert ginn - an natierlech net nëmme si!Blummen um Bord vun enger Nationalstrooss - eng kleng Opmierksamkeet, eng dezente Wénk, en heemlechen Ausdrock vun Dankbarkeet, einfach e gutt visibelen a gläichzäiteg gutt verstoppte Merci ... fir deen ech hei och Merci soe wëll! (Bleift ze hoffen, datt d'Wiedere vum Samschdeg den Owend déi wëll Blummen elo net all "geméit" hunn.)