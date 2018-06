Den Event fir Gamer ass de Moment nees am Gaang. Riets geet vun der E3 zu Los Angeles. E Samschdeg den Owend huet EA seng Presentatioun gemaach.

Life&Style: Am meeschte gelies

EA op der E3 2018 zu Los Angeles (11.06.2018) Anthem, Star Wars Battlefront II oder Unravel Two goufen zum Beispill op der Pressekonferenz presentéiert.

EA op der E3 2018 zu Los Angeles (11.06.2018) Anthem, Star Wars Battlefront II oder Unravel Two goufen zum Beispill op der Pressekonferenz presentéiert.

Ugefaangen huet de Weekend "Electronic Arts", kuerz EA. Ënnert anerem goufen et vill Informatiounen iwwert Star War, souwuel vum Spill dat am Moment aktuell ass, wéi och iwwert e fonkelneit Spill. Dann stoungen awer och Athem, Command & Conquer oder Battlefield V ënnert anerem um Programm.E gréissere Resumé, kënnt der iech hei gemittlech an onkomplizéiert ukucken.