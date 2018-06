De Christian Louboutin verkeeft Tallekeschung fir Dammen mat roude Suelen an huet dëst och als geschützte Mark an der Belsch. Holland a Lëtzebuerg androe gelooss. Geklot hat hie géint den hollännesche Schung-Founisseur Van Haren, deen och Dammeschung mat héijen Talleken a roude Suelen verkaf huet.Den Europäesche Geriichtshaff huet dem Luxus-Schungdesigner Recht ginn, et géif hei ëm déi rout Faarf goen an net ëm d'Form, respektiv de Schung.