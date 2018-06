6.000 Euro kascht de Metercarré an der Moyenne hei am Land! Kee Wonner also, datt ëmmer méi Jonker no Alternative sichen.

Portrait Mandy Kollmesch (12.06.2018) Déi jonk Lëtzebuergerin an hire Kollege renovéieren hiert aalt Bauerenhaus nom Motto "do it yourself".

D’Mandy Kollmesch, ass ee vun hinnen! Eng jonk Lëtzebuergerin, déi zesumme mat hirem Frënd 7 Kilometer vun der Grenz en ale Bauerenhaff kaf huet, fir de moderate Präis vun 160.000 Euro. En Haus mat vill Geschicht, dat ganzer 222 Joer um Bockel huet, a wou deemno och esou munche Renovatiounsbedarf besteet. Mir hunn déi jonk Lëtzebuergerin an hirem Doheem getraff a wollte vun hir wëssen, firwat ëmmer méi Jonker dee Wee do aschloen? Ma och wéi et sech lieft an engem Haus, dat quasi e permanente Chantier ass?





Well déi jonk-„Do it yourself“-Fanatikerin renovéiert d’Haus zesumme mat hirem Frënd während hirer Fräizäit. Allebéid schaffe vollzäit zu Lëtzebuerg, ma bis Doheem ukomm, geet déi „richteg“ Aarbecht un. An dat schonn zanter iwwert engem Joer. Eng Aventure, déi si mat Videoen op der Plattforme RTL YOU selwer dokumentéiert.





Wéi d’Aarbechten oflafen? Wat si alles schonn an Ugrëff geholl hunn? A wéi de Bauerenhaff vun 1796 den Ament ausgesäit, dat gesitt der am Reportage vum Magazin.