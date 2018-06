© Mike Fussell Facebook

D'Police, d'Noperen, d'Famill... Jiddereen huet 2 Deeg laang nom 2 Joer jonke Charlee gesicht. Dat klengt Meedchen war en engem Bësch am US-Bundesstaat Kentucky, net wäit vun do, wou hat mat senger Groussmamm lieft, verschwonnen. Et war awer net eleng fort. Well wou hat bis net méi doheem ze fanne war, war och de Pitbull vun der Famill d'Penny net méi ze gesinn.D'Charlee schéngt an de Bësch gelaf ze sinn an d'Penny ass him nogelaf, ebe fir op seng kleng Frëndin opzepassen, datt him am Bësch näischt geschitt. An obwuel de ganze Sichtrupp d'Charlee net erëmfanne konnt, ass d'Meedchen gesond a monter erëm doheem opgetaucht.

An dofir gëtt et just ee Grond: de Pitbull Penny, do ass sech d'Beth Campell, d'Groussmamm vum Charlee sécher. D'Penny huet dat kleng Meedchen net eleng gelooss, bis et nees sécher doheem ass. Leschte Samschdeg ass d'Penny am Gaart vun engem Noper opgetaucht, deen dem Meedchen dunn direkt eppes ze drénke ginn an d'Police alarméiert huet. Kuerz éier dësen Uruff koum, ass d'Penny och erëm doheem opgetaucht."Hat ass eisen Held", sot d'Beth Campel der amerikanescher Tëlee. "Ech si mer sécher, datt d'Penny an den zwee Deeg am Bësch op d'Charlee opgepasst huet. Wéi mäi Bébé net doheem war, ass mäin Hond och net heem komm. Hat huet dat Klengt net eleng gelooss, bis et nees hei war."D'Charlee koum an d'Spidol a gouf ënnersicht, ma ausser, datt d'Meedchen e bëssen dehydratéiert war, huet him net vill gefeelt. De Mupp dogéint krut an där Zäit eng säfteg Belounung: Esou vill Hamburger, wéi d'Penny iesse kann. Ëmmerhinn ass dat säi Lieblingsiessen.