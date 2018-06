© AFP Archivbild

De Virfall geet op den 8. Juni zeréck a gouf elo public. Dee staark alkoholiséierte Mann soll nawell fatzeg iwwerdriwwen hunn, sou dass de Pilot decidéiert huet zu Toulouse en Tëschestopp anzeleeën. Do gouf de Mann vun der Police an Ëmfang geholl.De Passagéier war mat e puer Kollegen zu Belfast u Bord gaang a war do scho staark ugeheitert. Am Fliger ass hien deenen anere Passagéier negativ opgefall a gouf donieft nach aggressiv géint d'Bordpersonal, nodeems si refuséiert hunn, him Alkohol ze zerwéieren. Do virdrun hat hie scho seng Reserv, déi hien illegal mat u Bord geholl hat, opgebraucht.Wéi de Pilot de Mann opgefuerdert huet, sech ze behuelen, ass d'Situatioun eskaléiert. Eng Noutlandung zu Toulouse wier déi bescht méiglech Léisung gewiescht an de Panzvollist gouf do vun der Police aus dem Fliger "komplimentéiert".Wéi en Zeie gemellt huet, war de Mann net nëmmen immens voll, hien hat donieft och nach eng Sex-Popp mat an de Fliger geholl. An dat obschonn och Kanner mat an der Maschinn souzen. Am Fliger soll hie seng Fangeren net vu senger plastiks Spillsaach gelooss hunn. E Grond méi, de Mann aus dem Fliger ze geheien an him donieft nach e liewenslängleche Fluchverbuet bei der Airline ze ginn.