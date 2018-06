Life&Style: Am meeschte gelies

© Christophe Hochard

210 Kanner aus dem Precoce bis zum 6.Schouljoer huelen un akrobateschen Atelieren deel.

Dëse Freideg an den Dag drop da presentéiere si sech dem Grand Public. An der Schoul zu Diddeleng ginn d'Schoulbicher dës Woch stonneweis duerch Hulla Hupp-Reef an akrobatesch Exercicer getosch. Duerch dës Aktivitéite wuesse si iwwert sech eraus a léiere gläichzäiteg hir Grenze kennen.

Méi an Toun a Bild den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg.