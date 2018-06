D'Marie Gales an de Bob Konsbrück si prett fir de Green Run, de 17. Jumi. An Dir? Lauschtert den RTL-Wecker vu 5 bis 10 a mellt Iech un, fir matzelafen.

Delhaize Green Run: RTL Wecker, ass fit (13.06.2018) D'Marie Gales an de Bob Konsbrück si prett fir de Green Run.

Et muss een net mega duerchtrainéiert sinn, wann ee wëll beim Delhaize Green Run matlafen, oder trëppelen.

Beim Laf e Sonndeg ronderëm Zowaasch ginn et Strécke fir jiddereen. D'Haaptzil ass net, als éischten ukommen, mä déi schéin Natur genéissen.



D’Marie Gales an de Bob Konsbrück vun eiser Radio-Fréischicht lafen och mat a sichen nach no Leit fir an hir Equipe.



Mir hu si op der Stréck begleet. Si verroden eis alles, wat ee wësse muss, wann een e Sonndeg wëll dobäi sinn.