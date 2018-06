© AFP Archivbild

De Parquet vu Los Angeles ass den Ament nach am Gaang de Virworf z'iwwerpréiwen.



Eng Fra hat am November d'lescht Joer gemellt, dass den 71 Joer ale Acteur si 1990 sexuell belästegt hätt. E Porte-parole vum Parquet wollt awer net méi Detailer nennen. De Fall wier awer scho verjäert.



Dem Sylvester Stallone säin Affekot huet den US-Medien am Dezember gesot, säi Client géif de Virworf vehement zeréckweisen. D'Fra wéilt hir Geschicht just an de Medie gesinn. Den Affekot huet nach verroden, dass de Stallone 1987 eng Bezéiung mam presuméierten Affer hat, dat war während engem Tournage an Israel, e sexuelle Mëssbrauch hätt et net ginn. Den Affekot huet wieder nach annoncéiert, dass een eng Géigeklo wéinst falsche Beschëllegunge géif preparéieren.



D'Virwërf géint de Stallone waren am Kader vun der #MeToo-Campagne opkomm, déi duerch de Fall vum Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ausgeléist goufen. De Weinstein soll iwwer 100 Frae sexuell belästegt hunn, souguer vu Vergewaltegungen gëtt geschwat.