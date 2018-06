© AFP

Besonnesch wann et dobausse waarm ass, ass se net ewech ze denken: eng gutt kal Glace. Déi äiskal a crèmeg Bull, meeschtens an der Waffel, ass bessonesch an de Summerméint net méi ewech ze denken. An och an der Welt vun de Glacë gëllt de Sproch "andere Länder, andere Sitten" - oder Goûten.Nieft den übleche Verdächtege wéi Vanill, Stracciatella oder och nach Pistasch, ass d'Auswiel an de Glacë-Butteker immens grouss. Munchereen deet sech do schwéier, sech ze decidéieren. Wien awer elo méi Courage huet, och emol eppes Neies ze schmaachen, dee sollt emol am Ausland op d'Sich goen.Vill Natiounen hunn hir ganz eegen Zorten an deen een oder anere wäert sech do awer scho musse schudderen.Kléngt grujeleg, ass a Schweden awer immens beléift. E Café an der Provënz Värmland huet aus der, bei de Skandinavier beléifte Wurscht, eng Glace kreéiert. Wien elo Appetit kritt huet, ka sech a Schweden e "Korv med potatismos" bestellen.Bei där Glace erlieft ee wuertwiertlech säi blot Wonner. Ob d'Viagra-Glace awer tatsächlech aus Viagra hiergestallt gëtt, huet nach kee verroden. Den Numm kënnt haaptsächlech duerch d'Fuerf, wéi déi vun der Pëll. Ze fannen ass déi blo Spezialitéit an Italien.D'Japaner si bekannt dofir, och emol méi skurril an net alldeeglech Produiten um Teller leien ze hunn. Dat dierft deemno a Punkto Glace net vill anescht sinn. An effektiv gëtt et bei hinnen eng Zort aus Tëntefësch. Dat héiert sech net nëmmen exotesch un, mat hirer schwaarzer Faarf, gesäit se och nach esou aus.De Glacë-Buttek "Heladeria Coromoto" am südamerikanesche Merida ass wéinst senger grousser Unzuel u Glacen am Guiness-Buch vun de Rekorder. Iwwer 800 Zorte ginn et bei hinnen, dorënner och eng Glace aus Cheeseburger-Goût.Anescht wéi ee kéint unhuelen, kënnt dës Glace net aus Italien, mä gouf a Frankräich erfonnt. Allerdéngs gëtt dës Zort net am Kichelchen oder am Becher zerwéiert, mä als Bäilag zum Beispill bei enger kaler Zopp oder enger Zalot.Dësen Dessert ass do wäit verbreet a besteet aus verschiddenen Ingredienten: Déi éischt Schicht besteet aus zerstoussenem Äis iwwert déi séiss Kondensmëllech geschott gëtt. Do driwwer kommen dann d'Halo-Halo-Friichten: Mungo-Bounen, Mais, rout Bounen, Kachbanannen, séiss Gromperen, Ananas a Papaya. Zum Schluss kënnt gefruere Mëllech a Vanillsglace.Hei gouf normal Vanillsglace mat 20% Mammemëllech versat. D'Mëllech koum vun e puer Spenderinnen, déi sech op eng Zeitungsannonce vun engem Café a London gemellt haten. Sou ganz bëlleg ass d'Glace mam Numm "Baby Gaga" net a se gouf och bis op weideres aus der Vente geholl, net nëmmen wéinst dem Numm, ma och well eventuell gesondheetlech Risiken nach musse kontrolléiert ginn. Schmaache géif d'Glace op jiddwer Fall wéi normal Joghurt-Glace.Wien emol zu München ass, sollt sech eng Visitt beim "Der verrückte Eismacher" net entgoe loossen. Den Numm ass do Programm, souwuel bei der Deko an och de Produiten. Vun den traditionelle Glacen, exoteschen a geckege Mëschungen bis zur Gin-Tonic-Glace, ass fir all Goût eppes dobäi.Och méi aussergewéinlech Goûten am Programm huet "Sweet Hell Icecream" an Éisträich. Op hirer Kaart fënnt een nieft de ganz traditionellen Zorten och Glace aus Kornischong mat Peffermënz, Kale Schweess, Ananas Rousmarin, Aztek Schoko-Chili, Guacamole mat Tomatestécker an als Glace vum Joer nach de Goût Bergamotte. Ma och Glace mat Alkohol gi gär emol extra preparéiert an zerwéiert, zum Beispill de Stiegl Sorbet mat Béier, Kalter Michl mat Wäin oder och Jägermeister-Glace.