GNTM: Yves Kortum mécht Fotoe vun der Gewënnerin (14.06.2018) D'Oluwatoniloba Dreher-Adenuga ass d'Gewënnerin vun Germany's Next Top Model. Fir nei Fotoe fir säi Presentatiounsbuch koum et op Lëtzebuerg, bei den Y. Kortum.

D’Gewënnerin vun Germany's Next Top Model dëst Joer huet net nëmmen en extraen Numm: Oluwatoniloba Dreher-Adenuga, mä wahrscheinlech och eng aussergewéinlech Carrière viru sech.



Während dem Dréi vum Heidi Klum senger Emissioun krut d’Toni, sou gëtt et genannt, esou vill Jobs wéi nach kee virdrun. Duerfir ass hatt elo natierlech iwwerall grouss gefrot a brauch och en entspriechend Book, also e Presentatiounsbuch, dat senger Modelcarrière op d’Spréng hëllefe soll. An duerfir brauch een natierlech en Top Fotograf.



Am Toni sengem Fall ass dat de Lëtzebuerger Yves Kortum. Mir wore beim Shooting dobäi. Hu gefrot wéi et zu där Zesummenaarbecht koum a si gewuer ginn, datt den Yves a seng Equipe net just d’Fotoen fir d’Model maachen.