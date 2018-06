Wéi britesch Medie mellen, géif sech de Boris Becker op seng Funktioun als Sport-Attaché fir déi Zentralafrikanesch Republik beruffen. D'Decisioun, eng Prozedur fir Insolvenz géint hien ze entaméieren, wier net gerechtfäerdegt an ongerecht, esou de Becker. Dowéinst géif hien sech elo op diplomatesch Immunitéit beruffen, fir dëser Farce en Enn ze setzen a säin Liewen nees opzebauen.



De fréieren Tennisprofi war am Juni 2017 vun engem Geriicht zu London als insolvabel erkläert ginn, well hie seng Scholden net bezuelt hat. Am Abrëll dëst Joer war den dräifache Wimbledongewënner vun der Zentralafrikanescher Republik als Spezial-Attaché fir Sport a Kultur an der Europäescher Unioun ernannt ginn.