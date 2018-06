© Screenshot / Hermann Krause

Nach dem 5:0 in der Moskauer Innenstadt! Fans mit BÄR! pic.twitter.com/Q6rRs3XA0H — Hermann krause (@krause_hermann) June 14, 2018

Russland hat jo den Optaktmatch vun der Futtball-WM kloer géint Saudi-Arabien gewonnen.Dass d'Russe wuel deels anescht feiere wéi een dat bei eis gewinnt ass, konnt ee gesinn, wéi zu Moskau en Auto duerch d'Stroosse gefuer ass, an deem hannendran e Bier souz, dee matgefeiert huet. An et war kee klenge Bier....Am Ufank vum Video, deen op Twitter den Tour mécht, gesäit ee wéi de Bier an eng Zort Troter bléist.Duerno mécht en nach puer eendeiteg Beweegunge mat sengen "Äerm/Patten" a kritt dann och e Leckerli vun engem Mann, deen nieft em sëtzt. Et däerf ee wuel dovunner ausgoen, dass de Bier aus engem Zirkus kënnt.