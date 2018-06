X

© Ketty a Rom Hankes

D'Wallisse ware gepaakt an den Depart op engem Sonndeg de Mëtteg umgouf mat Spannung geholl. Zugelant war den Transfert mat de Wallisse bis bei d'Schëff séier gemaach. Och do duerfte mir direkt anchecken an net méi spéit wéi eng Stonn drop ware mir well op eisem Balcon a konnten deen éischten Androck gewannen an déi éischt Vue genéissen. Mä et huet net laang gedauert, du hunn Hoffi & Zambesi eis Musek an der Gaudi-Bar gemaach an domat war d'Vakanzestëmmung angelaut.Um 18 Auer huet et geheescht: "Schiff ahoi" an de Kapitän huet eis Richtunggefouert, wou mir moies um 8 Auer och net wäit vum Hafen ugeluecht hunn. Mat klenge Booter a bei herrlechem Wieder goufen d'Passagéier u Land bruecht. Nodeems mer d'Butteker vu ganz renomméierte Marke gesinn haten, hu mir natierlech misste de rouden Tapis kucke goen, well d'Filmfestspiller ware jo nach net laang eriwwer. E puer Pose fir Fotoen um rouden Tapis, du si mir Richtung Alstad getrëppelt. Déi war ganz flott, enk Gaassen, kleng Bistroen an attraktiv Terrassen hunn op e Kaffi verfouert. Mä och uewen déi al Festungsmauer war hiren Tour wäert, vun do hat een eng impressionnant Vue op den Hafen an déi duerft ee sech awer nu wierklech net entgoe loossen. Hei an do nach e puer Schnappschëss si mir rëm Richtung Fähre getrëppelt, déi eis bei d'MSC Fantasia gefouert huet.Punkt 18 Auer war Zäit fir den Depart a Richtungze huelen. Mallorca, eng typesch südlännesch Stad mat enger grousser Kathedral, déi ee quasi op all Foto gesäit, mat ville flotten Gebaier dernieft. Natierlech duerf zu Mallorca de Ballermann net feelen, well mir si jo awer keng Kanner vun Trauregkeet. Dofir hu mir am Nomëtteg den Taxi geholl an eis och nach e puer Andréck vun der Schinkenstraße geholl a sinn en Tour iwwer de Strand getrëppelt, well wa mer schonn do sinn ... Owes war du Rendez-vous um B06 mat gudde Frënn, fir e flotten Owend mat guddem Iessen ze verbréngen, well um 0:30 Auer gouf den Depart a Richtung ...geholl.Barcelona, eng Stad, an där mir selwer well e puer Mol waren, ass ëmmer rëm schéin. Eng Visitt an den Maarthalen, een Tour duerch den Hard-Rock-Café - alles dat ass eiser Meenung no e Muss, wann een do ass. Ma mir hunn och d'Bildung an d'Kultur net vernoléissegt: Den Hop-on-Hop-off-Bus huet eis laanscht déi wichtegst Gebaier a Monumenter gefouert. Happy an zefridden a mat e puer Kilometer an de Féiss si mir owes um 18 Auer nees um Schëff gewiescht an(Korsika, also Frankräich) gouf ugesteiert.Nodeems mir zu Ajaccio nees feste Buedem ënnert de Féiss haten, stoung een Tour iwwer de Maart um Programm, séier dem Napoléon Moie soen, seng Aussicht ee Moment genéissen an dono un d'Mier mat den impressionnante Plagen, mat bezaubernde Gerécher an deene ville private Kapellen, déi een do en masse laanscht d'Stroosse ka bewonneren.Freides moies huet den Cesar eis scho fréi begréisst:! Beim Kolosseum gestart, laanscht den Trevi-Brunnen, bei d'spuenesch Trap, d'Engelbréck ... alles dat konnt een an e puer Stonnen entdecken. Ma Roum gouf bekanntlech net an engem Dag gebaut, et ass och net bannent engem Dag komplett ze besichen. Fazit: Déi éiweg Stad steet an Zukunft nach eemol um Programm!Samschdes ware mir du scho rëm no bei eisem Ausgangspunkt an hunn e Stopp zugemaach. Do hate mir de krommen Tuerm um Programm an hu musse feststellen, datt et definitiv kee Fotomontage oder soss en Trick ass: Dat Déngen ass wierklech schif!!! De schifen Tuerm vu Pisa - gecheckt! Dunn nach séier eng Postkaart heem geschéckt a scho goung et Richtung La Spezia zeréck, wou mir en Tour duecht d'Alstad gemaach hunn an ... eis Gelati op der Zong zergoe gelooss hunn. Ma zu La Spezia kann een och flott shoppen!Leider war et dat dunn och schonn nees mat Päischtcroisière fir dëst Joer ... Sonndes si mir rëm zuukomm. Do gouf dunn ausgeschëfft an no an no goufe mir op de Fluchhafe gefouert, wou mir d'Heemrees ugetruede sinn. Alles an allem eng genial flott Vakanz, herrlecht Wieder déi ganz Woch, d'Stëmmung war nees super, jidderee konnt no sengem Gusto matmaachen a jidderee konnt, wann e wollt, déi eng oder aner flott Bekanntschaft maachen. Einfach top!Fir all déi, déi heiheem waren, an awer wësse wollten, wat an där wonnerschéiner Vakanz alles geschitt ass ... duerch déi vill Fotoen hutt Dir jo näischt verpasst :-)A wien op de Goût komm ass, voilà: