Den italienesche Chefkach Massimo Bottura huet de Präis en Dënschdeg den Owend zu Bilbao entgéint geholl. © AFP

Op Plaz 2 kënnt den "El Celler de Can Roca" (Girona, Spuenien), virun dem "Mirazur" (Menton, Frankräich).D'"Osteria Francescana" war 2016 schonn de beschte Restaurant vun der Welt.Als beschten däitsche Restaurant steet de "Restaurant Tim Raue" zu Berlin op Plaz 37.An den Top50 ass kee Lëtzebuerger Restaurant vertrueden.

World's 50 Best Restaurants 2018

01. Osteria Francescana, Modena, Italien

02. El Celler de can Roca, Girona, Spanien

03. Mirazur, Menton, Frankreich

04. Eleven Madison Park, New York, USA (bestes Restaurant in Nordamerika) – Vorjahressieger

05. Gaggan, Bangkok, Thailand (bestes Restaurant in Asien)

06. Central, Lima, Peru (bestes Restaurant in Südamerika)

07. Maido, Lima, Peru

08. Arpège, Paris, Frankreich

09. Mugaritz, San Sebastian, Spanien

10. Asador Etxebarri in Axpe, Spanien

11. Quintonil, Mexico City, Mexico

12. Blue Hill, Stone Barns, USA

13. Pujol, Mexico City, Mexico

14. Steirereck, Wien, Österreich

15. White Rabbit, Moskau, Russland

16. Piazza Duomo, Alba, Italien

17. Den, Tokyo, Japan

18. Disfrutar, Barcelona, Spanien

19. Geranium, Kopenhagen, Dänemark

20. Attica, Melbourne, Australien

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris, Frankreich

22. Narisawa, Tokyo, Japan

23. Le Calandre, Rubano, Italien

24. Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai, China

25. Cosme, New York, USA

26. Le Bernardin, New York, USA

27. Borago, Santiago, Chile

28. Odette, Singapur

29. Alléno, Paris, Frankreich

30. D.O.M.,Sao Paulo, Brasilien

31. Arzak, San Sebastian, Spanien

32. Tickets, Barcelona, Spanien

33. Clove Club, London, Großbritannien

34. Alinea, Chicago, USA

35. Maaemo, Oslo, Norwegen

36. Castel Di Sangro, Italien

37. Restaurant Tim Raue, Berlin, Deutschland

38. Lyle’s, London, Großbritannien

39. Astrid y Gastón, Lima, Peru

40. Septime, Paris, Frankreich

41. Nihonryori RyuGin, Tokyo, Japan

42. The Ledbury, London, Großbritannien

43. Azurmendi in Larrabetzu, Spanien

(Gewinner des Sustainable Restaurant Award)

44. Mikla, Istanbul. Türkei

45. Dinner by Heston Blumenthal, London, Großbritannien.

46. Saison, San Francisco, USA

47. Schloss Schauenstein in Fürstenau, Schweiz

48. Hiša Franko, Kobarid, Slowenien

49. Nahm, Bangkok, Thailand

50. The Test Kitchen, Kapstadt, Südafrika