Wéi funktionéiert d'Offalltrennung? (20.06.2018) Et sinn déi blo Tuten, déi ee reegelméisseg um Trottoir gesäit, normalerweis awer nëmme fir kuerz, well Valorlux kënnt se sichen, fir ze recycléieren.

Mä wësse mir iwwerhaapt, wat alles an déi blo Tut dierf a wat net? Wat kann ee maachen, fir déi jonk op dëst Thema opmierksam ze maachen?

Wat ass Valorlux wichteg, wéi funktionéiert iwwerhaapt d’Offalltrennung a wéi vill Tonnen u Plastik komme pro Dag zesummen.

Recycling ass keen neit Thema zu Lëtzebuerg, och mir droen dagdeeglech dozou bäi. Ob Pabeier, Glas, Kleeder oder Plastik, onser engem ass et scho bewosst, dass d’Offalltrennung méi wéi wichteg ass.

Zanter 1995 gëtt et elo scho Valorlux, eng a.s.b.l., déi ee groussen Deel zur Ëmwelt bäidréit, dëst funktionéiert awer nëmmen, wann de Client am Detail opgekläert ass.

Mir waren zu Bech-Klengmaacher am Centre de Tri, et ass hei, wou dat, wat mir ewech geheien, triéiert a sortéiert gëtt. Am éischte Prozess ginn d‘Tute maschinell opgerappt.

Iwwert ee Fléissband geet et da weider an eng riseg Trommel, an dëser gi kleng Stecker erausgefiltert.

Den opteschen Tri funktionéiert komplett maschinell. Mat enger Kamera gi fir d'éischt d’Petfläsche vum Rescht getrennt, dono gëtt de Faarwen no sortéiert.

Och wat d'friem Metaller ugeet, déi mussen och erausgeholl ginn, dëst geschitt maschinell an an 2 Trenn-Stufen.

Da kënnt dat Ganzt sortéiert an d'Press, hei ginn souzesoen ënner héijem Drock Botte vun 250 kg, also eng Véierelstonn produzéiert, wat herno den Transport vereinfacht.

Am Kader vun engem Schoulprojet gouf sech och Gedanken iwwert d’Offalltrennung gemaach, eng 2ième aus dem Lycée classique vun Dikkrech huet eng Mini-Entreprise gegrënnt. Hir Iddi war et, ee Spill ze entwéckelen, wou een op eng spilleresch Aart a Weis net nëmmen deene Jonken d’Offalltrennung méi no bréngt.

D'Spill ass nom Prinzip vum Memory-Spill, fir awer e Schratt méi wäit ze goen, hunn d’Studenten dëst ausgebaut a méi Varianten ausgeschafft.

En edukativen Zäitverdreif fir all Alterskategorie, esou gouf virun enger gudder Woch d’Klass an hire Projet als Mini-Entreprise vum Joer ausgezeechent .

Wann ee bedenkt, dass de Lëtzebuerger pro Joer duerchschnëttlech 52 Kilo Plastik-Offall op de Kapp produzéiert, dann ass et definitiv wichteg, fir un d’Zukunft vun eiser Natur respektiv eisem Planéit ze denken.