Zeien haten e Mëttwoch gesinn, wéi e Mann eng gefesselt Fra aus der Mall vu sengem Auto gezunn huet an op d'Réckbänk gesat huet. De 25 Joer ale Mann hätt sech duerno an eng onbekannt Direktioun dervu gemaach.D'Police huet no der Zeienausso direkt reagéiert a mat Hëllef vun e puer Patrullen nom Auto siche gelooss. Ronn eng hallef Stonn méi spéit hu si de Mann, respektiv d'Koppel fonnt, déi zouginn huet, dass dat Ganzt just e Sadomaso-Spill gewiescht wier a si kengem wollten domat Angscht maachen.Wéi et weider heescht, hat d'Koppel duerno e klengt "Sensibiliséierungsgespréich" mat de Beamten. Elo gëtt nach gepréift, ob déi zwee fir den Asaz mussen opkommen.Esou e Virfall ass fir déi däitsch Police keen Eenzelfall. Enn Abrëll haten d'Beamte vun Neustadt mat engem Bericht mam Titel "50 Shades of Neustadt" op sech opmierksam gemaach. Hei gouf d'Police geruff, well en Zeie gemengt hat, eng gefesselt Fra géif an enger Wunneng vun 2 Männer menacéiert ginn.