Den 21. Juni 1948 huet "Columbia Records" dem Public zu New York am Hotel Waldorf Astoria déi weltwäit éischten Plack presentéiert.

© GUILLAUME SOUVANT / AFP

Iwwer 30 Joer laang war d'Vinyl-Plack d'Nummer 1 ënnert de Medien, fir Musek ze lauschteren. 1982 huet sech dat du op eemol geännert... De Grond: d'CD huet d'Liicht vun der Welt entdeckt. Se war méi kleng, et ass méi Musek an Datevolume drop gaangen an et konnt een einfach a séier vun engem Lidd op dat nächst sprangen. 2005 war d'Plack dunn um Déifpunkt, mat weltwäit nëmme ronn 35 Millioune LP'en.



© GLENN CHAPMAN / AFP



Majo gutt 13 Joer méi spéit huet sech dësen Trend nees komplett gedréit, d'Industrie mécht an der Tëschenzäit en Ëmsaz, dee ronn 13x méi héich ass, wéi nach am Joer 2005. Ganzer 416 Millioune Placke goufe weltwäit verkaaft. D'CD dogéint ass praktesch komplett verschwonnen oder op alle Fall am Gaangen ze verschwannen. De Grond sinn Downloads a Streaming-Servicer am Internet. Nëmmen nach 1/10 vum Wäert aus dem Joer 2000 gëtt haut des Daags verkaf.

Net nëmme gëtt nees méi Vinyl verkaaft, dat op engem Rekordniveau, mä et sinn och nees Produktiounsfirmen, déi no a no bäikommen, wat en Zeechen ass, dass dat Ganzt net nëmmen e kuerzen Trend ass.



© François NASCIMBENI / AFP