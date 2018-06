Life&Style: Am meeschte gelies

© AFP

E Visiteur hat déi berauschend Planzen erkannt, doropshin wiere Mataarbechter vun der Gemeng Tokio geruff ginn, déi se ewech gemaach hunn.



Elo géif een no enger Erklärung sichen. Eventuell kéint de Som vun enger Cannabis-Planz mat der Loft oder duerch Villercherskacka verbreet gi sinn. Elo wéilt een och nach op Nummer sécher goen, no e puer Deeg sollen d'Gemengenaarbechter nach emol kontrolléieren, ob wierklech näischt nogewuess ass oder sech nach enzwousch anescht weist.



A Japan ass de Konsum, den Ubau an de Verbrauch vun haarden, wéi och manner schlëmmen Drogen absolut verbueden.