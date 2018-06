© Patrick Greis

... fir duerno festzestellen, datt een e guer net méi esou einfach vun der Haut oder a sengem Fall: vun der Hand kritt.Dobäi hat sech den Etienne Schneider net egal wat fir een Emoxi opschwätze gelooss: DËLPES stoung do tëscht dem rout-bloen X aus dem Brand "Luxembourg - Let's make it happen". Wat een net alles am Déngscht vum Nation Branding mécht ...Kuerz virun Nationalfeierdag hat Lëtzebuerg jo seng eegen Emoji-Kollektioun lancéiert: 120 fix an animéiert Pictogrammen, also Smilyen an Ausdréck, déi déi verschidde Facettë vum Grand-Duché erëmspigele sollen. Dorënner eben och Dëlpes, ma och Klibber mech, Tutebatti, Gromperekichelcher, de Superjhemp oder nach den Tram.D'Lëtzebuerger EmoXien si vu lo u gratis fir Smartphone erofzelueden. Via den Internetsite www.emoxies.lu.

Ma net just den Dëlpes-Emoji huet fir Small-Talk um Bord vun de Feierlechkeete fir Nationalfeierdag gesuergt, och zum Beispill eng Krawatt ...