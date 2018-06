X

Zënter dem 1. Januar 2018 zielt Lëtzebuerg jo méi ewéi 600.000 Awunner … ma 61.300 Lëtzebuerger hu sech och baussent dem Grand-Duché néiergelooss. Wann de Gros och direkt hannert der Grenz wunnt, esou zitt et muncher een awer och méi wäit ewech vun Doheem. An Italien beispillsweis wunnen den Ament eng 509 Lëtzebuerger, an eent dovunner ass d’Mélody Funck. Eng jonk Lëtzebuerger Studentin, déi an der italienescher Grouss-Stad Mailand wunnt, studéiert a schafft.Eng RTL-Equipe war déi ambitiéis jonk Fra op Mailand besichen a krut en Abléck an hiren dach ganz aussergewéinlechen Alldag tëscht Uni an där verréckter an extravaganter Moude-Welt. Well d’Mélody ass net nëmme Studentin, si ass och passionéiert vu Moud a Fotografie … sou huet fir si och kee Wee laanscht d’Fashion Week vu Mailand gefouert. Wéi erlieft si déi? Wat mécht si eigentlech genee do? Wéi leeft hire Studium den Ament of? A wéi lieft et sech an der italienescher Moudemetropol?