Nationalfeierdag gëtt och zu San Francisco gefeiert (25.06.2018) All Joers feiert déi Lëtzebuerger Communautéit zu San Francisco och den Nationalfeierdag.

Dëst Joer gouf dëse Rendezvous verbonne mat lëtzebuergesche Start-Uppen. An anere Wierder wëlle se de jonken Entrepreneuren e Stage an der Silicon Valley erméiglechen, denn hinnen herno d’Entrepreneurs-Liewe vereinfacht.

Dëst Joer war eng méi lass op der Receptioun vum Nationalfeierdag, deen och zu San Fransisco vun der lëtzebuergescher Communautéit gefeiert gëtt. Mat dobäi ware fir déi éischten kéier 5 Lëtzebuerger Start-Uppen, déi hei d’Chance kréien, fir un dem sougenannte "Stage entrepreneurial intensif" vun enger Woch an der Silicon Valley deelzehuelen.

5 Start-Uppen am Beräich vun der "Artificial Intelligence" waren dëst d’Joer d’Pionéier, ob Big Data, Web and Mobile Developpment oder 3D a Virtual Reality, Zukunft-musik mat Potential.

Vum Ministère de l’économie finanzéiert, kritt all Start-Up d'Méiglechkeet, hire Projet an hir Iddi virun den Invitéen ze presentéieren, esou huelen déi meescht nëmme positiv Erfarungen herno mat heem.

Eng positiv Erfarung fir déi 5 nei Start-Uppen, ee wou se villes am Stage bäiléieren, wat et hinnen herno vereinfacht, fir um Marché respektiv am Entrepreneurs-Liewe Succès ze hunn.