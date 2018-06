© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

Äerdbieren am Dezember, Äppel am Juni. Praktesch dat ganzt Joer iwwer fënnt een déi selwecht Uebst a Geméiszorten an de Butteker an um Maart.

Well iergendwou op der Welt wiisst et jo grad. Do verléiert ee séier den Iwwerbléck wat heiheem an der Saison ass? Ma wat kéint een dann elo direkt vum Feld op den Teller genéissen? Mir waren zu Esch um Maart ënnerwee an hunn den Test gemaach. Wëssen d’Leit wat elo grad op de Lëtzebuerger Felder wiisst?

12 verschidden Uebst a Geméiszorte stoungen zur Auswiel, 6 dovunner wuessen och grad op Lëtzebuerger Felder.

Wéist dir wat grad an der Saison ass?

Aubergine, Apel, Äerdbier, Courgette, Fréijoersënn, Mais, Piisch, Réidchen, Rubbarb, Spargel, Tomat oder Zalot?



Detailer en Dënschdeg den Owend op der Tëlee.