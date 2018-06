Heiansdo sinn se méi kleng, heiansdo méi déck. Mëttlerweil ginn et vill verschidden Zorten, ma eppes hunn se all gemeinsam: Se si schéi rout!

Originelles mat Äerdbieren (26.06.2018) Heiansdo sinn se méi kleng, heiansdo méi déck. Mëttlerweil ginn et vill verschidden Zorten, ma eppes hunn se all gemeinsam: Se si schéi rout!

Hei an der Regioun ass do grad nach sou just d'Saison. Et kritt een der also och nach vun hei. Se mussen deemno net ëmmer vu wäit aus dem Süde kommen, mä ënner anerem och vun Hënsdref.