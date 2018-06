2017 ass de Ben Gastauer nach am Tour de France Peloton duerch säin Heemechtsduerf gefuer, haut war de Cyclist mat engem Grupp Kanner ënnerwee.

VIDEO: Mam Ben Gastauer um Tour duerch Schëffleng (26.06.2018) Aneschter ewéi déi lescht 4 Joer ass de Ben Gastauer net vu senger Formatioun "Ag2r" fir d'Grande Boucle nominéiert ginn.

Aneschter ewéi déi lescht 4 Joer ass de Ben Gastauer net vu senger Formatioun "Ag2r" fir d'Grande Boucle nominéiert ginn. Eng Decisioun, déi dem Lëtzebuerger schonn e bësse wei gedoen huet.

De Ben Gastauer well de Kapp net laang hänke loossen a freet sech un Deeg ewéi haut. De Schëfflenger ass e Dënschdeg de Metten an der Maison Relais op Besuch gewiescht an huet probéiert seng Passioun, d'Vëlofueren un déi jonk Kanner weider ze ginn.