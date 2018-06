© RTL Télé

Ronn 2000 landwirtschaftlech Betriber produzéieren den Ament verschidde Liewensmëttel hei zu Lëtzebuerg. D’Akerbauschoul forméiert d’Baueren a Geméisgäertner vun der Zukunft.Vu Fleesch, Mëllech, Eeër iwwert Kären a Geméis ginn all d’Basisproduite fir eis Ernierung hei am Land produzéiert. D’Awunnerzuel hei am Land klëmmt. Méi regional Produite kéinte konsuméiere ginn.Ma wéi gesäit d’Zukunft vun eiser regionaler Landwirtschaft aus?

Innerhalb vu 25 Joer, tëscht 1991 an 2016, ass d’Awunnerzuel zu Lëtzebuerg ëm ronn 192‘000 Persoune geklommen. Am Januar vun dësem Joer si fir d’éischte Kéier an der Lëtzebuerger Geschicht 600‘000 Awunner gezielt ginn. Ëmmer méi Leit wunnen hei am Land. Dat heescht ëmmer méi Leit brauchen eppes z'iessen an ze drénken. Méi Liewensmëttel gi gebraucht fir jidderee kënnen ze ernären.

Am Géigenzuch zu der Awunnerzuel ass d’Zuel vun de Bauerebetriber hei am Land zeréckgaangen, vun 3803 am Joer 1990 op 2022 am Joer 2015, woubäi am selwechten Zäitraum awer déi genotzte landwirtschaftlech Fläch, Akerbauland esou wéi och Weeden, liicht geklommen ass ëm 5000 ha. Dat heescht manner Betriber, mee méi grousser mat méi Fläch. 25% vun de Betriber hunn méi ewéi 100ha.

Beim STATEC fënnt een déi genee Zuele fir d’Entwécklung vun der Landwirtschaft hei am Land.

D‘Akerbaufläch, op deene Kären a Grompere fir déi mënschlech Ernierung ugeplanzt gi, sinn erof gaangen an d’Fläch wou Fuddermëttel an Industrieplanzen ugebaut gi sinn eropgaangen.

Et gëtt méi Geméis produzéiert ewéi virun 10 Joer. 2005 waren et am ganzen 1199 Tonne Geméis an am Joer 2017 waren et der 1654 Tonnen. Virun allem gi méi Muerten, Laitue Zaloten an Ënne produzéiert. Bei verschiddene Geméis-Zorten ass d’Recolt erofgaangen, zum Beispill bei den Tomaten, Kornischongen a grénge Bounen.

D’Zuel vun de Schüler an der Akerbauschoul ass stabil bliwwen. Woubäi sech ëmmer méi Schüler fir d’Ausbildung zum Geméisgäertner interesséieren.

Zënter kuerzem gouf d’Weiderbildung zum „Entrepreneur Maraîcher“ an der Akerbauschoul agefouert. Do kann een sech zum Geméisgäertner ëmschoule loossen. Fir déi nächst Sessioun sinn och nach Plaze fräi. Weider Informatioune kritt een op der Foire Agricole beim Stand vun der Akerbauschoul.

