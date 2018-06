Concours Asteroid Day (28.06.2018) Rakéiten, Asteroiden an Astronauten: Wéi stelle Kanner sech d‘Liewen a d‘Schaffen am Weltraum vir?

Scho fir zweete Kéier gouf et dës interdisziplinär Competitioun, wou 50 Ekippe sech ugemellt haten a sech zum Sujet "Living and working in Space" eppes Flottes afalen gelooss haten, dorënner och Filmer.

Am Magazin weise mer zwee Film-Projeten, ee vun Heischent an ee vu Buerglënster, wou déi Jéngst grad emol 3 Joer al waren. Ma och si dreeme schonn dovun, villäicht eemol Astronaut ze ginn an erop an d'Weltall ze fléien.